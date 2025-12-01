As redes sociais de Seba Coates foram inundadas ao longo dia por dezenas de mensagens de atuais e antigos jogadores do Sporting, depois do central se ter sagrado campeão do Uruguai, aos 35 anos, ao serviço do Nacional de Montevideo.

O título da liga uruguaia foi discutido numa final entre o Nacional e o Penãrol que só ficou decidida no prolongamento depois de um golo solitário de Oseinachi Christian Ebere aos 114 minutos, já depois do Sporting ter goleado o Estrela em Alvalade (4-0).

«Obrigado a este grupo que deu tudo, trabalhou sempre focado com o objetivo de ser campeão. Conseguimos equipa, somos campeões! Vamos festejar povo!», escreveu o antigo capitão do Sporting no Instagram.

Uma publicação que teve, desde logo, centenas de reações, muitas delas relacionadas com a passagem do central pelo Sporting. A começar por muitos dos atuais jogadores dos leões, como foram os casos de Matheus Reis, Pote, Morita, Gonçalo Inácio ou Fresneda, mas também de antigos companheiros, como também foram os casos de Luís Neto, Adán ou Jovane Cabral.

Um título muito festejado em Montevideu, uma vez que o Nacional chegou aos 50 títulos, apenas menos um do que o grande rival, o Peñarol.