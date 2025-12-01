Sebastián Coates, antigo capitão do Sporting, sagrou-se campeão da Liga uruguaia No regresso ao Nacional, clube pelo qual foi formado, o defesa de 35 anos está a viver uma época de sonho.

O jogador, recorde-se, rumou ao país natal em 2024.

Depois de vencer o Peñarol na Supertaça, o Nacional voltou a superiorizar-se ao eterno rival na decisão da Liga. Pela primeira vez, o campeão foi decidido através de um play-off.

Na final com duas mãos, o primeiro jogo ficou empatado (2-2). Este domingo jogou-se a segunda mão e o Nacional garantiu o título já em tempo de prolongamento após um nulo no tempo regulamentar.

O nigeriano Christian Eberle foi herói e marcou o golo da vitória (114m). Antes, podia mesmo ter sido Coates a figura, mas viu o golo ser anulado por fora de jogo (94m).

Com este triunfo, Coates contribuiu para a 50.ª Liga do Nacional, a quarta a nível pessoal. O ex-Sporting terminou, portanto, a época em beleza.