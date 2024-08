Este fim de semana, o futebol profissional do Uruguai foi suspenso, depois de Juan Izquierdo, central do Nacional, ter caído inanimado no relvado frente ao São Paulo, em jogo da Taça Sul Americana.

"Perante a delicada situação de saúde do futebolista Juan Izquierdo, informamos a nossa decisão de suspender a atividade do futebol profissional prevista para este fim de semana» anunciou a MUFP, associação que luta pelos direitos dos futebolistas profissionais do Uruguai.

«A nossa prioridade neste momento é zelar pelo bem-estar do Juan, por isso vamos acompanhar a sua evolução nas próximas horas», pode ler-se no comunicado oficial.

O momento ocorreu na noite desta quinta-feira, nos oitavos de final da Taça Sul Americana, com o defesa a cair no relvado já perto dos 90 minutos. Depois de ter entrado para o lugar do ex-Sporting Coates, ao intervalo, Juan Izquierdo foi encaminhado rapidamente para o hospital. De momento continua internado em São Paulo, mas estável e sedade, informou o clube.