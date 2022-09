Clássico uruguaio, Estádio Centenário repleto e... um golaço de Luis Suárez a abrilhantar a tarde.

Este domingo, o goleador de 35 anos fez o segundo golo da vitória por 3-1 do Nacional de Montevideu sobre o Peñarol, na jornada 4 do Torneio de Clausura do campeonato. E que golo!

Aos 52m, Suárez apanhou a bola à sua mercê e disparou de pé esquerdo de fora da área uma bomba que só parou no fundo das redes.

Um golo de levantar o estádio, que vale a pena ver.