Maxi Araújo recorda a infância difícil que teve pela frente, o crescimento num bairro pobre do Uruguai, no Cerrito de la Victoria, e a forma como aprendeu com todas as adversidades que teve pelo caminho.

Em entrevista à «Revista Centenario», o ala do Sporting confessa que a comida foi um «tema» delicado, pelo que existiram momentos em que Maxi Araújo e a família passaram «muito mal».

«Recordar os tempos que passei no Cerrito de la Victoria deixa-me a pensar sobre tudo o que vivemos. O tema da comida foi muito difícil. A minha mãe tinha de cuidar de nós e quando ela ia trabalhar era a minha irmã mais velha que desempenhava esse papel. Passámos muito mal em alguns momentos», começou por referir.

«Deixei muitos amigos no bairro e continuo a vê-los quando lá vou. Ensinou-me tudo o que sou hoje e soube tirar o melhor da situação. Sei que Deus esteve sempre ao nosso lado e conseguimos seguir em frente», acrescentou.

Além disso, Maxi Araújo destacou Marcelo Bielsa como o treinador que mais o marcou, sobretudo pela intensidade que o ajudou a crescer como jogador, adaptando-se aos diversos desafios, como é o caso do Sporting.

«O Marcelo Bielsa, sem dúvida (treinador que mais o marcou). Levou-me sempre ao máximo, era muito intenso e estava sempre em cima de nós a corrigir-nos. É bom porque nos deixa alerta e agora que estou no Sporting, em todos os jogos dou sempre o máximo, foi muito bom para mim», confessou.