Edinson Cavani descarregou a sua frustração sobre o aparelho vídeo do VAR que os árbitros utilizam durante os jogos quando precisam de rever imagens de lances duvidosos, depois do Uruguai ter sido afastado dos oitavos de final do Mundial 2022.

Depois de já ter pressionado o árbitro alemão Daneli Sebert no relvado, o avançado do Valencia não se conseguiu conter quando, à entrada do túnel, passou junto ao espaço reservado ao VAR e deu um soco no aparelho vídeo que tombou para o lado.

Ora veja este momento inusitado: