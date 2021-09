Manuel Ugarte deixou uma mensagem nas redes sociais após se ter estreado este domingo na seleção principal do Uruguai na vitória frente à Bolívia.

«Sonhei com isto desde pequeno. Daqueles sonhos que todos os miúdos têm quando conhecem uma bola. Vivê-lo com 20 anos, para mim, é tocar o céu com as mãos», escreveu o jogador do Sporting.

«Feliz e grato a todos os que me acompanharam no meu caminho. Sem eles, nada teria sido possível. Obrigado!!», disse ainda Ugarte, reconhecendo:

«Às vezes as palavras não chegam.»