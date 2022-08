Nuno Borges assegurou, esta quinta-feira, um lugar na terceira e última ronda da qualificação do Open dos Estados Unidos ao bater o norte-americano Govind Nanda.



O tenista maiato, de 25 anos, superou o jogador da casa com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Depois das presenças em Roland Garros e Wimbledon, o número dois português pode juntar-se no quadro principal a João Sousa, 59.º do mundo, caso bata o vencedor do embate entre o Francesco Maestreli e o alemão Daniel Masur, respetivamente 202.º e 191.º da hierarquia mundial.



O número um nacional ficou, de resto, a conhecer o seu adversário na primeira ronda do major norte-americano: Mackenzie McDonald. Este será o quarto confronto da época entre ambos: três vitórias para McDonald e uma para Sousa.