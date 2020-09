Naomi Osaka venceu a edição de 2020 do Open dos Estados Unidos, ao bater na final a bielorrussa Victoria Azarenka em três sets ao cabo e uma hora e 53 minutos.

A tenista japonesa teve uma entrada em falso no encontro e perdeu o primeiro set por expressivos 6-1, mas elevou o nível no segundo parcial, no qual conseguiu impor-se por 6-3.

No terceiro e decisivo parcial, Osaka chegou a estar a liderar por 4-1, Azarenka respondeu com dois jogos seguidos, mas vacilou quando servia para igualar a partida. A servir para ser campeã, a nipónica não vacilou e fechou o encontro com novo 6-3.

Este foi o terceiro título do Grand Slam conquistado por Naomi Osaka, 22 anos, e o segundo em Nova Iorque, onde venceu em 2018, quando se estreou na conquista de torneios da categoria major.

Azarenka, que também chegou ao encontro decisivo de Flushing Meadows com dois títulos do Grand Slam em carteira, estava arredada das finais de um dos quatro principais torneios do calendário tenístico desde a edição de 2013 do Open dos Estados Unidos.