Os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram no torneio de pares do Open dos Estados Unidos.

A dupla portuguesa iniciou a participação com uma vitória sólida por 6-4 e 6-2 sobre o colombiano Nicolas Barrientos e o mexicano Miguel Ángel Reyes Varela

Também nesta quinta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz e a polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, confirmaram a passagem à 3.ª ronda.

A «next big thing» do ténis espanhol e mundial jogou no Arthur Ashe Stadium, o maior court do Mundo e deixou pelo caminho o argentino Federico Coria por 6-2, 6-1 e 7-5.

O russo Andrey Rublev, 11.º na hierarquia mundial, também viveu uma segunda jornada tranquila, ultrapassando o sul-coreano Soonwoo Kwon (81.º ATP) em três partidas, pelos parciais de 6-3, 6-0 e 6-4, ao fim de uma hora e 43 minutos. Na ronda seguinte de Flushing Meadows, o moscovita, nono cabeça de série, irá medir forças com o vencedor do embate entre o canadiano Denis Shapovalov e o espanhol Roberto Carballes Baena.

Já Jannik Sinner também seguiu em frente depois de derrotar o norte-americano Christopher Eubanks (145.º) igualmente em três ‘sets’, por 6-4, 7-6 (10-8) e 6-2. O próximo adversário do número 13 mundial sairá do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o local Brandon Nakashima.

Na competição feminina, a número 1 Iga Swiatek seguiu em prova num dia marcado pela derrota inesperada de Paula Badosa, quarta classificada no ‘ranking’ WTA, frente à croata Petra Martic (54.ª), pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-1 e 6-2, ao cabo de duas horas e seis minutos.

Swiatek, de 21 anos, que já conquistou seis títulos esta temporada, dominou a norte-americana Sloane Stephens, campeã do Open dos Estados Unidos em 2017, e agendou duelo com a também local Lauren Davis (105.ª), responsável pela eliminação da russa Ekaterina Alexandrova (28.ª), por 0-6, 6-4 e 7-6 (10-5).

A norte-americana Jessica Pegula (8.ª) e a espanhola Garbiñe Muguruza (10.ª), bicampeã do Grand Slam (Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017), também asseguraram a passagem à terceira ronda, respetivamente com vitórias sobre a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (32.ª), por duplo 6-4, e a checa Linda Fruhvirtova (167.ª), com os parciais de 6-0 e 6-4.