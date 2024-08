O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, apurou-se nesta terça-feira para a segunda ronda do US Open, o último Grand Slam da temporada. Venceu o norte-americano Mackenzie McDonald em quatro sets, tendo facilitado um pouco no início da partida.

Ao entrar no court, ouviu-se um misto de aplusos e de assobios vindos da bancada, depois de tornar-se público um teste de doping positivo por parte de Sinner, mas sem sanção, durante os últimos dias.

Sinner perdeu o primeiro parcial, mas depois deu a volta e saiu vencedor por 2-6, 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas e 24 minutos. Segue-se outro norte-americano, Alex Michelsen, 49.º da hierarqiua mundial.

Quanto ao circuito feminino, a tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial, apurou-se para a segunda ronda, ao derrotar a russa Kamilla Rakhimova em dois sets. Na próxima ronda, a tenista polaca vai medir forças com a japonesa Ena Shibahara, número 217 do mundo.

Elena Rybakina, número quatro do ranking WTA, venceu em dois sets Destanee Aiava com 6-1 e 7-6(1). Naomi Osaka, atualmente no 88.º posto do ranking WTA, foi a grande surpresa do dia ao tombar Jelena Ostapenko (10.ª) com uma excelente exibição.