Novak Djokovic apurou-se para as meias-finais do US Open após derrotar Taylor Friz em três sets, numa partida disputada no Arthur Ashe Stadium.



O campeoníssimo sérvio, vencedor do torneio em três ocasiões, superou o número um norte-americano e nono do ranking ATP, por 6-1 e duplo 6-4 ao cabo de duas horas e 38 minutos.

Nole, recordista de títulos do Grand Slam, está nas meias-finais do US Open pela 13.ª vez na carreira, fase da prova onde vai defrontar o vencedor do duelo norte-americano entre Tiafoe e Ben Shelton.



No quadro feminino, Coco Gauff assegurou a primeira presença nas meias-finais ao arrasar Jelena Ostapenko em dois sets: 6-0 e 6-2.



A tenista norte-americana de 19 anos, que tinha como melhor resultado em Flushing Meadows a presença nos quartos de final em 2022 e ainda procura o primeiro título num major, vai defrontar nas meias-finais a vencedora do duelo entre Karolina Muchova e Sorana Cirstea.