Iga Swiatek, número um mundial, qualificou-se para a final do US Open, ao derrotar Aryna Sabalenka em três sets, com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-4.

Num encontro que durou pouco mais de duas horas, Sabalenka, número seis da hierarquia WTA que chegou às meias-finais de Nova Iorque pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu contrariar o favoritismo de Swiatek.

A polaca, bicampeã de Roland Garros (2020 e 2022), vai assim estrear-se na final do quarto e último major da temporada frente a Ons Jabeur. A tunisina afastou Caroline Garcia em dois sets, com os parciais de 1-6 e 3-6.



Jabeur precisou de pouco mais de uma hora para bater a tenista gaulesa, 17.ª da hierarquia WTA, que se tinha qualificado pela primeira vez para umas meias-finais de um major. A tunisina tornou-se assim na primeira jogadora africana a chegar à final do US Open.