João Sousa foi eliminado da variante de pares do US Open. Ao lado de Marcelo Demolier, o tenista luso perdeu frente ao neerlandês Wesley Koolhof e do britânico Neal Skupski, perdendo por 6-3 e 6-1.



O número um nacional, de 33 anos, despediu-se de Flushing Meadows igualando o melhor resultado de sempre no quadro de pares do major nova-iorquino, no qual também atingiu os quartos de final em 2015 e 2019, ao lado do argentino Leonardo Mayer, já retirado.

Sousa, que foi afastado na segunda ronda de singulares pelo britânico Cameron Norrie, procurava a segunda presença nas meias-finais de pares de um Grand Slam, depois de ter alcançado esta fase no Open da Austrália de 2019, também ao lado de Mayer.