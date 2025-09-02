US Open
Há 42 min
US Open: Sinner derrota Bublik e garante presença nos «quartos»
Italiano venceu com um triplo 6-1 (em sets) e vai agora medir forças com Lorenzo Musetti
DIM
Italiano venceu com um triplo 6-1 (em sets) e vai agora medir forças com Lorenzo Musetti
DIM
Jannik Sinner garantiu, na madrugada desta terça-feira, a passagem aos quartos de final do US Open, ao derrotar o cazaque Alexander Bublik.
O tenista italiano precisou de uma hora e 23 minutos para levar a melhor sobre o seu adversário, com um triplo 6-1 em sets, sem qualquer resposta. Recorde-se que Sinner, líder do ranking ATP, venceu a competição em 2024 e procura agora chegar de novo às «meias».
Para o conseguir, Sinner tem agora de derrotar o compatriota e 10.º do ranking, Lorenzo Musetti, num encontro que está marcado para esta quarta-feira.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS