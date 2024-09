Frances Tiafoe apurou-se para as meias-finais do US Open após a desistência de Grigor Dimitrov.



O norte-americano, 20.º da hierarquia mundial, começou melhor que o búlgaro e venceu o primeiro parcial por 6-3. No entanto, o nono classificado do ranking ATP, respondeu no segundo parcial e ganhou o segundo set por 6-7 (5-7 no tie break).



Dimitrov começou a ter problemas físicos no terceiro set que Tiafoe venceu por 6-3. O experiente búlgaro recebeu assistência médica e ainda voltou ao Arthur Ashe Stadium, mas acabou por desistir numa altura em que perdia por 4-1.

Nas meias-finais, Tiafoe vai defrontar o também norte-americano Taylor Fritz, que chegou pela primeira vez a esta fase num torneio do Grand Slam, depois de derrotar nos «quartos» o alemão Alexander Zverev.

Fritz, 12.º do ranking mundial, superou o quarto da hierarquia por 3-1, com os parciais de 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 e 7-6 (7-3) e apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de um major.