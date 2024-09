Jannik Sinner tem vivido altos e baixos nos últimos tempos, devido às acusações de doping, mas mostrou que consegue cair e levantar-se imediatamente, nesta sexta-feira. Não apenas figurativamente, como no sentido literal. O italiano venceu Draper e apurou-se para a final, obtendo um ponto impressionante no segundo set.

A 4-4 no segundo set, com 40-15 a favor do oponente norte-americano, Sinner caiu e embateu contra a parede que o separa das bancadas, atrás de si. Levantou-se e pontuou, com uma pancada afirmativa, para surpresa de Jack Draper.

Sinner não foi ficou bem tratado e queixou-se do pulso esquerdo depois desta queda. Por outro lado, também Draper não esteve na sua melhor forma, tendo vomitado e queixado-se de cãibras.

A partir dessa demonstração de força, Sinner venceu não só o segundo set como também o terceiro, com parciais de 7-5, 7-6 e 6-2. Tornou-se o primeiro tenista italiano a chegar à final do US Open. Chega também à segunda final de Grand Slams nesta temporada, após ter vencido o US da Austrália.

O outro finalista será ou Taylor Fritz, ou Francis Tiafoe. Há pelo menos um norte-americano na final, portanto, para defrontar o número um mundial. O duelo está agendado para esta noite/madrugada (00h00 de sábado em Portugal Continental).