Os quartos-de-final da NBA já arrancaram e na madrugada de quarta-feira jogaram-se mais dois jogos de excelência.

Na conferência Oeste, os Jazz controlaram os Clippers e venceram por 112-109. Os Clippers tiveram nas mãos a oportunidade de levar o jogo para tempo extra, mas um «triplo» falhado por Marcus Morris no último segundo deu a vitória aos Jazz, que partem assim em vantagem para o que resta deste confronto. O jogo ficou marcado pelo espetáculo de Donovan Mitchell, base dos Jazz, que terminou a noite com 45 pontos, através de 10 lançamentos de dois pontos em 15 tentados, de seis «triplos» em 15 e ainda sete lançamentos livres em oito. Do lado da equipa de Los Angeles, os 23 pontos de Kawhi Leonard não chegaram para equilibrar as contas da partida.

Já no lado Este, os Philadelphia 76ers venceram os Atlanta Hawks. Apesar de ter perdido o segundo quarto para o adversário, a equipa de Philadelphia terminou o jogo com uma vantagem confortável de 16 pontos, vencendo por 118-102. O destaque do jogo foi Joel Embiid, o poste camaronês que ficou em segundo lugar na luta pelo prémio individual de «Jogador do Ano» (MVP) e que terminou a noite com 40 pontos e com a vitória. Do banco ainda saltou Shake Milton que foi o quarto jogador mais influente da equipa dos 76ers, com 14 pontos em 14 minutos de jogo. Trae Young, a estrela da equipa de Atlanta, esteve relativamente apagado em comparação ao jogo anterior, no qual os Hawks venceram por 128-124. O base de 20 anos terminou o jogo com apenas 21 pontos e um «triplo» acertado em sete tentados.

Depois desta ronda, os Jazz entram nos quartos-de-final na frente, enquanto o 76ers empatam o resultado com os Hawks. Nos outros jogos desta fase do campeonato, os Brooklin Nets estão em vantagem contra os Milwaukee Bucks, com duas vitórias em dois jogos, enquanto os Phoenix Suns venceram o primeiro jogo frente aos Denver Nuggets.

Clippers e Jazz jogam o segundo jogo na madrugada do dia 11, enquanto 76ers e Hawks encontram-se no dia 12.