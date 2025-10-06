Fabio Cannavaro, antigo campeão do mundo pela Itália, é o novo selecionador de do Uzbequistão, país já apurado para a fase final do Mundial 2026.

«A Federação de futebol do Uzbequistão assinou contrato com Fábio Cannavaro – um conceituado especialista, com três presenças no Mundial de futebol e campeão mundial em 2006», anuncia a federação uzbeque.

Cannavaro, de 52 anos, começou a carreira de treinador na China, no Guangzhou e no Tianjin Quanjian, antes de treinar os italianos do Benevento e da Udinese, Mais recentemente, comando os croatas do Dínamo Zagreb, mas também foi selecionador da China, mas, neste caso, apenas por dois jogos, em 2019.

A Federação uzbeque diz ainda que o antigo central já orientará a equipa nos jogos de preparação para o Mundial 2026, já esta semana, frente ao Kuwait (quinta-feira) e Uruguai (segunda-feira seguinte).

O Uzbequistão estará pela primeira vez num Campeonato do Mundo, com a edição de 2026 a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, com um número recorde de 48 seleções.

