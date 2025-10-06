Uzbequistão: Cannavaro vai orientar seleção no Mundial 2026
Antigo campeão do Mundo começa já a comandar a seleção uzbeque nos próximos jogos de preparação
Fabio Cannavaro, antigo campeão do mundo pela Itália, é o novo selecionador de do Uzbequistão, país já apurado para a fase final do Mundial 2026.
«A Federação de futebol do Uzbequistão assinou contrato com Fábio Cannavaro – um conceituado especialista, com três presenças no Mundial de futebol e campeão mundial em 2006», anuncia a federação uzbeque.
Cannavaro, de 52 anos, começou a carreira de treinador na China, no Guangzhou e no Tianjin Quanjian, antes de treinar os italianos do Benevento e da Udinese, Mais recentemente, comando os croatas do Dínamo Zagreb, mas também foi selecionador da China, mas, neste caso, apenas por dois jogos, em 2019.
A Federação uzbeque diz ainda que o antigo central já orientará a equipa nos jogos de preparação para o Mundial 2026, já esta semana, frente ao Kuwait (quinta-feira) e Uruguai (segunda-feira seguinte).
O Uzbequistão estará pela primeira vez num Campeonato do Mundo, com a edição de 2026 a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, com um número recorde de 48 seleções.
🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!— O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025
The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0