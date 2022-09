O Vitória Sport Clube, de Guimarães, comemora 100 anos de vida, um século onde cabem memórias sem fim, numa história alimentada por vitórias, desilusões e pela paixão de tantos adeptos que construíram a identidade de uma das grandes referências do futebol português, no melhor e no pior.

Nesta data especial, o Maisfutebol olha para os momentos marcantes da história do clube, desde as origens na Chapelaria Macedo. A viagem passa pelos campos a que o Vitória chamou casa, olha para a estreia na I Divisão do clube com mais presenças no primeiro escalão depois dos chamados «grandes», segue pelo período de afirmação nos anos 60 e pelas aventuras europeias que se traduziram em duas dezenas de presenças nas competições internacionais, com ponto alto na épica campanha de 1986/87. Recorda a conquista da Supertaça e também o pesadelo da descida de divisão em 2006, tal como a frustração que deixou o clube à porta da Liga dos Campeões, dois anos mais tarde. E termina com a imensa festa da conquista da prova-rainha do futebol português, a Taça de Portugal.

Para fazer esta viagem connosco, basta vir por aqui.