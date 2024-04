Álvaro Pacheco referiu, esta terça-feira, que uma vitória do V. Guimarães frente ao FC Porto é muito importante para o «cumprir de um sonho», ao marcar presença na final da Taça de Portugal, no Jamor.

«Os dois jogos são importantes, mas o que queremos nesta primeira mão, ainda por cima jogando em casa, é dar um passo importante e ganharmos. Temos de ter a tranquilidade e perceber que temos a segunda mão para discutir a eliminatória. A nossa intenção é ganhar vantagem», começou por afirmar.

«É uma competição diferente. Em campo vão estar três grandes equipas, com uma equipa de arbitragem muito experiente. Todos os intervenientes têm o sonho de chegar à final, mas para o fazermos, todos temos de fazer uma boa exibição», acrescentou.

Face a uma maior importância dada pelo FC Porto na «prova rainha», tendo em conta a desvantagem para os rivais no campeonato, Álvaro Pacheco salienta que a Taça de Portugal é um troféu que todas as equipas querem vencer, independentemente do momento de cada uma noutras competições.

O jogo da primeira mão das «meias», entre V. Guimarães e FC Porto está marcado para esta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20h15, com arbitragem de Nuno Almeida.