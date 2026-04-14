V. Guimarães
Há 10 min
Atenção, V. Guimarães: «Não serei candidato nas próximas eleições»
António Miguel Cardoso não integra lista de candidatos ao ato eleitoral de 13 de junho
DIM
António Miguel Cardoso não integra lista de candidatos ao ato eleitoral de 13 de junho
DIM
António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, convocou eleições antecipadas para a presidência do clube e confirmou que não fará parte da lista de candidatos.
(em atualização)
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