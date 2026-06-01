OFICIAL: aos 16 anos, sobrinho de Ronaldo assina pelo V. Guimarães
Dinis Pereira, filho de Katia Aveiro, assina contrato de formação com os minhotos
Dinis Pereira, filho de Katia Aveiro, assina contrato de formação com os minhotos
Dinis Pereira, sobrinho de Cristiano Ronaldo, assinou um contrato de formação com o V. Guimarães.
A família do astro português continua a crescer no mundo do futebol. Desta feita foi o filho de Katia Aveiro, irmã de Ronaldo, que deu um passo em frente na sua formação.
O jovem avançado de apenas 16 anos que atuava nos sub-17 do Barreirense, onde disputava a primeira divisão distrital de Setúbal, ruma agora ao V. Guimarães para assinar o primeiro contrato de formação.
Katia Aveiro não deixou passar este passo importante na formação do filho e recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de orgulho pela nova etapa na carreira de Dinis Pereira.
«Voa, filho, com a mesma coragem com que sempre lutaste para chegar até aqui. E até onde Deus quiser levar-te. Orgulho-me tanto de ti, meu menino.», escreveu Katia Aveiro.
Veja aqui a publicação de Katia Aveiro: