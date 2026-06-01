Dinis Pereira, sobrinho de Cristiano Ronaldo, assinou um contrato de formação com o V. Guimarães.

A família do astro português continua a crescer no mundo do futebol. Desta feita foi o filho de Katia Aveiro, irmã de Ronaldo, que deu um passo em frente na sua formação.

O jovem avançado de apenas 16 anos que atuava nos sub-17 do Barreirense, onde disputava a primeira divisão distrital de Setúbal, ruma agora ao V. Guimarães para assinar o primeiro contrato de formação.

Katia Aveiro não deixou passar este passo importante na formação do filho e recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de orgulho pela nova etapa na carreira de Dinis Pereira.

«Voa, filho, com a mesma coragem com que sempre lutaste para chegar até aqui. E até onde Deus quiser levar-te. Orgulho-me tanto de ti, meu menino.», escreveu Katia Aveiro.

Veja aqui a publicação de Katia Aveiro: