O V. Guimarães vive este sábado um dos atos eleitorais mais participados da sua história, com quatro listas a disputarem a presidência do clube e uma forte mobilização dos associados.

Entre os sócios que marcaram presença nas urnas esteve também Jota Silva, antigo jogador dos conquistadores, atualmente ligado ao Nottingham Forest e que passou a última temporada emprestado ao Besiktas.

Com o Vitória no coração 🖤🤍 Jota Silva foi um dos ex-atletas que exerceu o seu direito de voto no ato eleitoral de hoje.#UnidosPeloVitória pic.twitter.com/ED6GyegqWZ — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 13, 2026

As eleições, convocadas após a demissão de António Miguel Cardoso em abril, decorrem no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense e já registavam, às 13h00, um total de 2.794 votantes, mais 25 por cento do que no mesmo período do ato eleitoral que elegeu a atual direção.

As urnas encerram às 19h00, com a expectativa de que seja ultrapassado o recorde de 7.274 votantes registado em anteriores eleições do clube minhoto.