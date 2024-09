Rui Borges, treinador do V. Guimarães, acredita que tem 50 por cento de hipóteses de vencer o Sp. Braga.

«É 50 por cento para cada lado, até por ser um dérbi. Os jogos têm sido bastante equilibrados. O Vitória, à sua maneira, tem conseguido chegar um pouco acima e estar ao nível do adversário, com um outro caminho. Que seja um bom espetáculo, positivo dentro e fora do campo, dentro da rivalidade e da paixão de cada um. E queremos ser mais felizes do que o adversário», começou por dizer na antevisão ao jogo da quinta jornada.

«Do outro lado, há sempre qualidade. Se perdermos a humildade para ver que o adversário tem qualidade, vamos ter problemas. Temos de ter humildade e de a aliar à qualidade e à ambição. Não podemos dar espaços», referiu.

No entanto, o treinador português quer ir a campo com «noção do calor e da intensidade» do dérbi, frente a um adversário «forte» e com «muita qualidade individual».

Relativamente ao mercado, depois da transferência de Ricardo Mangas para Spartak Moscovo, Rui Borges garantiu que tem «uma amizade muito grande» com o jogador que orientou também no Mirandela, na época 2017/18, mas que a saída do mesmo não tem impacto negativo no plantel.

«Já não faz parte do grupo. Estou concentrado em quem está no grupo. Temos o Telmo (Arcanjo), o Gustavo (Silva), o Kaio (César), o Nuno Santos, o Marco Cruz. Dão coisas diferentes do Mangas. Temos a capacidade de nos adaptarmos», disse.

O V. Guimarães, quinto classificado da Liga, com nove pontos, visita o terreno do Sp. Braga, sexto, com oito, no domingo, às 20h30.