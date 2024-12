Rui Borges, treinador do V. Guimarães, mostrou-se feliz pela vitória frente ao St. Gallen, por 4-1, mas avisou que a equipa podia ter «resolvido mais cedo».

«Entrámos bem no jogo e depois criámos alguma instabilidade em nós próprios com duas perdas de bola escusadas. Podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, tivemos oportunidades para isso, mas sofremos o 2-1 numa falha de concentração. Mas a equipa manteve-se concentrada, fiel ao que somos, e acabámos por chegar aos golos com naturalidade. Foi uma vitória muito saborosa, num jogo onde a equipa sabia que tinha de trabalhar imenso e foi isso que fez», começou por dizer na flash interview da DAZN.

Na sequência, o técnico luso garantiu que os jogadores «merecem toda a felicidade» depois da vitória e do segundo lugar na tabela à quinta jornada da Liga Conferência.

«Não tenho palavras para descrever o trabalho destes jogadores. Pelo caráter deles, pelo que têm conseguido até aqui, e não só no jogo de hoje, merecem toda a felicidade. Uma palavra também aos nossos adeptos que são fantásticos. É impossível não nos arrepiar com o apoio que nos deram ao longo de todo o encontro», partilhou.

O avançado Gustavo Silva também analisou a partida: «Sabíamos que o St. Gallen tem uma boa equipa e que ia correr riscos a sair a jogar. Mas tínhamos preparado tudo isso nas sessões de treino esta semana. Fui feliz ao ajudar a equipa com mais um golo e fomos premiados com os três pontos.»

Por fim, Alberto Baio também falou aos jornalistas e destacou o trabalho do grupo, que tem como objetivo os «oitavos».

«Eram os três pontos que ambicionávamos conquistar, o grupo trabalhou imenso para isto e agora é esperar que estejamos nos oitavos. Quando estava 2-1 e o jogo algo partido e com muitas transições, pensei que ‘pode ser que sobre para mim’, para fazer o golo, e sobrou, felizmente. Desde que vim para aqui, há 12 anos, que era um sonho de miúdo marcar com esta camisola. Agora, é aproveitar o momento e amanhã começar a pensar já no próximo jogo. Só pelo nome, os adversários já começam a ter medo do Vitória, ainda para mais com estes resultados e exibições», concluiu.

O V. Guimarães foi à Suíça vencer o St. Gallen, por 4-1, e encontra-se em segundo lugar da fase liga da Liga Conferência, com 13 pontos.