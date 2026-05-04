V. Guimarães
Há 16 min
Samu: «Sporting foi muito eficaz nas primeiras ocasiões que teve»
Capitão do V. Guimarães diz que a equipa quis manter os seus princípios
DS
Capitão do V. Guimarães diz que a equipa quis manter os seus princípios
DS
Na reação à goleada do Sporting sobre o V. Guimarães (5-1), Samu, capitão dos vimaranenses, falou sobre a abordagem da equipa aos leões.
Análise
«Acho que é importante manter os princípios, não era por estarmos em casa dos grandes que íamos mudar. Queríamos ganhar, mas infelizmente o Sporting foi muito eficaz nas ocasiões que teve e dificultou-nos o jogo.»
Mudança de abordagem ao jogo
«Não faz parte de nós, queremos ser uma equipa pressionante. Infelizmente, o Sporting conseguiu explorar este espaço. Temos de melhorar.»
«Voltamos a trabalhar no dia a dia. Obviamente saímos daqui tristes. Vamos trabalhar durante a semana para os dois jogos que faltam.»
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TAGS: V. Guimarães Guimarães Samu Sporting Liga
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