Na reação à goleada do Sporting sobre o V. Guimarães (5-1), Samu, capitão dos vimaranenses, falou sobre a abordagem da equipa aos leões.

Análise

«Acho que é importante manter os princípios, não era por estarmos em casa dos grandes que íamos mudar. Queríamos ganhar, mas infelizmente o Sporting foi muito eficaz nas ocasiões que teve e dificultou-nos o jogo.»

Mudança de abordagem ao jogo

«Não faz parte de nós, queremos ser uma equipa pressionante. Infelizmente, o Sporting conseguiu explorar este espaço. Temos de melhorar.»

«Voltamos a trabalhar no dia a dia. Obviamente saímos daqui tristes. Vamos trabalhar durante a semana para os dois jogos que faltam.»