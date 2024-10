Esta sexta-feira, no jogo entre o V. Guimarães B e o Paredes, o treinador dos vimarenses foi agredido após o apito final.

Gil Lameiras, treinador de 30 anos, havia sido expulso durante a primeira parte, após empurrar um jogador adversário, e acabou por assistir ao restante na bancada.

Logo na algura da expulsão do treinador, gerou-se uma enorme confusão que terá levado Gil Lameiras também a agredir a alguém.

Depois disso, o treinador seguiu para a bancada, onde no final da partida foi agredido por adeptos. Tal como se pode ver no vídeo, o técnico também respondeu à agressão e gerou mais uma confusão nas instalações do estádio do Paredes.

O V. Guimarães B acabou por vencer a partida pela margem mínima. Jinyoung Yuk marcou aos 58 minutos.