Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na 'flash interview' da Sport tv, no final da derrota diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, por 2-1:

«Satisfeito, mas não pelo resultado. Tenho que realçar a personalidade e inteligência. Foi normal a entrada forte do FC Porto, nos primeiros 10/15 minutos, sabíamos que isso podia acontecer, perdemos algumas bolas a tentar sair curto, mas sabíamos exatamente onde o FC Porto agredia. Tenho que realçar a grande qualidade que tivemos até à expulsão, uma equipa personalizada, com caráter, muito inteligente, com sete jogadores baixo dos 23 anos, é sinónimo que há futuro e há presente. E é bom ver isso num palco destes, contra um FC Porto fortíssimo, miúdos com muita qualidade e personalidade. Na segunda parte, depois da expulsão, passámos mal, porque deixámos de ter capacidade de decidir bem no último terço porque passámos a ter menos bola, a correr muito mais atrás da bola, o FC Porto geriu muito bem a posse e, quando ganhávamos a bola não tínhamos capacidade nem discernimento para decidir. Foi um jogo 'taco a taco' até à expulsão. Nada a apontar à expulsão, foi um erro nosso, mas a partir daí ficou muito mais difícil.

Não conseguimos ter bola a partir dos 80 minutos. Estávamos a ser empurrados para trás e quando recuperávamos a bola não tínhamos oxigénio para decidir bem. O pensamento estava lá mas a capacidade para seguir para a frente já não.»

[Centrais amarelados ao intervalo]

«Mais do que o risco, temos de crescer com estes erros e situações. São dois amarelos na segunda parte onde o jogador do FC Porto está de costas, a linha lateral é nossa. Aí temos de ser mais competentes, mais concentrados, ter mais frieza nessas ações. Estes últimos 15 dias foram difíceis para nós, com algumas lesões, pagámos um pouco a fatura de três jogos seguidos com uma intensidade tremenda. Mas a juventude deu uma respostas tremenda e queríamos muito um jogo destes. Viemos com tudo para ganhar mas depois daquilo que aconteceu no último jogo, mas para perder que seja com este tipo de atitude, qualidade, coragem, inteligência e acredito que o caminho vai ser risonho.

Os adeptos do Vitória certamente estão frustrados, chateados, queríamos continuar a disputar o jogo, que estava a ser intenso, bonito, com oportunidades para um lado e para o outro, bem disputado. Já disse e volto a dizer que, na minha opinião, é o melhor FC Porto dos últimos quatro ou cinco anos, desde que o Sérgio está aqui, está uma equipa muito competente e só um Vitória também muito competente poderia discutir o jogo olhos nos olhos. Fica um amargo de boca pela expulsão e por não termos podido continuar a jogar o jogo pelo jogo. E sentimos isso quando aguentámos o resultado mas falhámos na transição ofensiva com más decisões.»