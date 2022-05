O futebolista do V. Guimarães, Ibrahima Bamba, foi convocado para um estágio de observação da seleção de Itália, às ordens do selecionador Roberto Mancini, que tem início esta terça-feira e prolonga-se até quinta-feira.

Bamba, de 20 anos, integra uma lista de 53 jogadores que vão trabalhar durante três dias em Coverciano, Florença.

No caso do médio do Vitória, vai trabalhar durante dois dias, na quarta e na quinta-feira.

Bamba nasceu em Itália e tem dupla nacionalidade (Costa do Marfim).

No Vitória desde 2020/21, Bamba fez, esta temporada, os primeiros jogos pela equipa principal, pela qual alinhou em sete ocasiões.