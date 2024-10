Esta segunda-feira, o Djurgarden, adversário do V. Guimarães na Liga Conferência, anunciou Roberth Björknesjö como treinador principal.

De recordar que na segunda-feira o clube sueco despediu Thomas Lagerlöf e Kim Bergstrand, dupla que estava no comando da equipa desde 2019.

«Roberth Björknesjö lidera a equipa no resto da temporada, com Agon Mehmeti e Hugo Berggren como adjuntos», pode ler-se no comunicado oficial.

Em quarto lugar do campeonato, a 11 pontos da liderança, o Djurgarden recebe o V. Guimarães na quinta-feira, às 17h45, em jogo referente à segunda jornada da Liga Conferência, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.