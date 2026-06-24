O Estrasburgo e o V. Guimarães anunciaram esta quarta-feira a transferência de Diogo Sousa para o clube francês, tal como já havia noticiado o Maisfutebol. O médio assina até 2031.

O acordo, tal como o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, contempla o pagamento de 11 milhões de euros fixos, aos quais acresce um montante em função do cumprimento e objetivos determinados.

Diogo Sousa estreou-se na temporada passada pela equipa principal da formação minhota, na qual apontou um golo e uma assistência em 28 jogos. Em comunicado, o clube agradece ao internacional sub-21 pela «dedicação, a entrega e o compromisso que demonstrou ao longo de todos estes anos».