Agora é oficial. Rodrigo Abascal é o mais recente reforço do V. Guimarães para a temporada 2025/26.

Como tinha noticiado em boa hora o Maisfutebol, o central uruguaio vai continuar no principal escalão do futebol português após sair do Boavista que foi despromovido no final da temporada que terminou.

Abascal, que chega a a custo zero, vai ficar ligado aos «conquistadores» até 2027 e vai já ficar às ordens do treinador Luís Pinto. Na última temporada, ao serviço do Boavista, o defesa de 31 anos cumpriu 30 jogos.