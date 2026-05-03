Gil Lameiras, treinador do V. Guimarães, afirmou que a equipa quer ter iniciativa diante do Sporting, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga, marcado para segunda-feira, às 20h15. O técnico vimaranense salientou, ainda, a vontade de pontuar frente a um dos três primeiros classificados do campeonato.

Vontade de assumir o jogo frente ao Sporting

«Não sabemos como é que o adversário vai estar. Sabemos como queremos estar. Queremos muito assumir o jogo, porque acreditamos que, assumindo o jogo, estamos mais próximos de chegar ao final com a vitória. A equipa joga sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário.»

Duas equipas pressionadas a vencer

«São dois clubes que entram sempre pressionados para vencer os jogos. Obviamente que o Sporting, jogando em casa e depois desta série que não tem sido a melhor, está mais pressionado. Nós também estamos pressionados, porque queremos deixar uma boa resposta, uma boa exibição e queremos ganhar.»

Apesar da Taça da Liga, era possível fazer melhor

«Olhando para o campeonato e para a Taça de Portugal, percebemos que o trajeto que a equipa fez poderia ter sido bem melhor. Tenho-lhes feito perceber no dia a dia que a exigência tem de estar sempre no limite. (…) Somos uma equipa grande e não podemos ser só uma equipa grande de nome. Temos que o demonstrar com comportamentos.»

Qualidade no lado direito da defesa

«Qualquer treinador gosta de ter competitividade nas posições. Quando chegámos, havia algumas posições que, fruto dos jogadores dessa posição não estarem a jogar muito tempo, não estavam tão competitivas. Foi muito bom para o Tony o Maga ter entrado bem na equipa.»