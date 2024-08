Apenas com vitórias na presente temporada, cinco para a fase de qualificação da Liga Conferência e depois para o campeonato, Rui Borges, treinador do V. Guimarães, negou qualquer «sobranceria» no plantel.

«Não vi sobranceria nos jogadores. Estamos completamente focados no jogo do AVS em termos técnicos e táticos. Não estou preocupado com o aspecto mental. Vamos ter momentos difíceis. Quanto mais ganhamos, mais perto estamos de um resultado menos positivo. O que está para trás é bom, mas vamos focar-nos no próximo jogo», destacou o treinador, este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS.

Depois da vitória frente ao Zrinjski Mostar (3-0), no play-off da Liga Conferência, o treinador não põe de lado a possibilidade de fazer alterações frente ao AVS, isto antes da visita à Bósnia-Herzegovina, já na quinta-feira, na segunda-mão da eliminatória.

«Não olho como mudanças, porque olho para eles como solução imediata. Vou escolher o melhor ‘onze’ dentro de uma estratégia. Quem estiver melhor vai para o campo. Os jogadores estão todos preparados para dar a mesma resposta em 90 minutos e em cinco minutos», disse.

Sobre o adversário da terceira jornada da Liga, Rui Borges elogiou Nenê, figura principal do AVS, e garantiu que vai ser um jogo «muito difícil».

«Tem jogadores que podem fazer alguma diferença. O Nenê é uma referência, um homem de área, com o dom do golo, apesar da sua idade. Trabalhei com ele (no Vilafranquense, em 2022/23) e sei do que é capaz. E há o Mercado, um miúdo com muito potencial, forte nas transições, muito agressivo no último terço. O meio-campo e a defesa também são competitivos. Vamos ter um jogo muito difícil», apontou.

Por fim, o treinador português mostrou-se «felicíssimo» com o plantel que tem, mas relembrou que podem sempre haver «entradas e saídas» enquanto o mercado de transferências não fechar.

«(O mercado) Podia fechar hoje. Estou felicíssimo com o plantel atual. Está muito bom, equilibrado, competitivo, com jogadores diferentes na mesma posição. Isso deixa-me confortável. Mas jogam sempre 11 jogadores e eles respondem de alguma forma. Nós, treinadores, temos de estar preparados para saídas e entradas», concluiu.

O V. Guimarães, quinto classificado, com seis pontos, vai a casa do AVS, 12.º, com um, no domingo, às 20h30.