As eleições para os órgãos sociais do V. Guimarães vão realizar-se no dia 13 de junho. A confirmação surge, recorde-se, na sequência da demissão por parte de António Miguel Cardoso.

O anúncio foi feito por João Henrique Faria, presidente da assembleia geral, em declarações divulgadas no site do emblema minhoto.

«No seguimento das renúncias ao mandato que me foram apresentadas pelo presidente e vice-presidentes da direção e de todos os membros do conselho fiscal e do conselho de jurisdição, convoco para o dia 13 de junho de 2026, pelas 09:00, a assembleia geral eleitoral do Vitória Sport Clube, a realizar no Pavilhão Unidade Vimaranense», por ler-se.

Na corrida à presidência do V. Guimarães estão o ex-presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025, Belmiro Pinto dos Santos, e o atleta de kickboxing do clube, Nuno Mendes.

Atualmente, os Conquistadores ocupam o nono lugar da Liga, com 36 pontos.