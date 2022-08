O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou este domingo que o «equilíbrio» tático e mental pode ser o segredo para um triunfo sobre o Casa Pia, em partida da quarta jornada da Liga.

Convencido de que o plantel pode «corrigir» os erros cometidos na derrota em Portimão (2-1), num duelo em que, a seu ver, os minhotos foram até superiores, o técnico avisou que os «pontos são muito importantes» e que o Casa Pia é «um adversário muito difícil», perigoso no contra-ataque e motivado pela vitória sobre o Boavista (2-0).

«O adversário defende com uma linha de cinco, mas, mesmo no momento sem bola, pode ser muito perigoso, se chegar à transição. Tem na frente atletas rápidos, experientes e muito interessantes. O segredo para amanhã [segunda-feira] passa pelo equilíbrio, quer taticamente, quer mentalmente», disse o técnico de 41 anos, na antevisão ao encontro marcado para as 19h00, em Guimarães.

Além de mudar o lado direito da defesa, o treinador também precisa de alterar o meio-campo, face à saída de André Almeida para os espanhóis do Valência, tendo vincado que o sucessor precisa de trabalhar para «conquistar o lugar lá dentro».

«A porta será aberta para quem durante a semana mostrar que merece a oportunidade. O André Almeida é um miúdo fantástico, pela qualidade técnica, tática e humana. Desejo-lhe as maiores felicidades, como a todos que nos deixaram desde o início da época, mas temos soluções muito válidas cá dentro. Temos de preparar para mais André Almeida», especificou.

O Vitória de Guimarães recebe o Casa Pia para a quarta jornada do campeonato, às 19h00 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro.