Belmiro Pinto dos Santos confirmou esta terça-feira que será candidato à presidência do Vitória de Guimarães, na sequência da demissão de António Miguel Cardoso do cargo.

Depois de já ter admitido essa possibilidade na última semana, o antigo presidente da mesa da assembleia geral dos vimaranenses (2022-2025) oficializou agora a decisão, revelando que foi incentivado por um fundo de investimento interessado em apoiar o clube caso avançasse com a candidatura.

«Vou-me candidatar. Fui abordado por um fundo que estaria interessado em investir no Vitória se eu me candidatasse», explicou, acrescentando que ponderava esse cenário caso houvesse demissão dos órgãos sociais, o que acabou por acontecer antes de o objetivo mínimo, o quinto lugar, se tornar matematicamente impossível.

Belmiro Pinto dos Santos sublinhou que a sua candidatura pretende «ajudar o club tanto no plano desportivo como financeiro, referindo que lhe foi transmitido que a situação da SAD é «muito má».

O candidato rejeitou ainda qualquer rutura com António Miguel Cardoso, explicando que a decisão de não se recandidatar à assembleia geral já estava tomada por motivos pessoais, embora admita diferenças na avaliação da gestão mais recente.