O Vitória de Guimarães recebe o Estoril na 2.ª jornada da Liga. O jogo realiza-se neste domingo (20h30), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol do Porto.

Na antevisão do encontro, o técnico Moreno salientou a constante evolução da equipa vitoriana: «Há uma melhoria a cada jogo que fazemos. Isso dá-nos conforto para amanhã. Vamos ter uma equipa difícil pela frente, com atletas muito interessantes, jovens. Do nosso lado, também existem atletas jovens. Parece-me que será um jogo muito agradável de se ver.»

A formação minhota vem de um triunfo insuficiente frente ao Hajduk Split (1-0), na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, dizendo adeus à competição. O registo global é de três vitórias, um empate e uma derrota nos cinco jogos oficiais realizados.

O Vitória prepara-se para disputar o quarto jogo em 11 dias e Moreno admite alterações no onze: «Eles dão-nos certezas de que o rendimento será dentro daquilo que a gente treina para os jogos. Com quatro jogos em poucos dias, é difícil ter o mesmo rendimento com o mesmo ‘onze’. As mudanças devem-se à gestão e à confiança na equipa.»

Moreno explicou que André André ainda não tem os índices físicos desejados para ser opção, admitindo mais mexidas no grupo até final de agosto. «O mercado está aberto. Há uma comunicação muito presente com quem está à frente do clube. Nada do que acontecer nos vai fazer abanar. Motivar os jogadores para competir é o que conseguimos controlar. Há atletas que poderão entrar e atletas que poderão sair, mas isso acontece a todos os clubes», rematou o técnico.