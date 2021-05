Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações após o 0-0 em casa do Marítimo:



[Sabe a pouco o resultado?]



«É um empate, e num campeonato tão competitivo, um ponto é relevante. Mas há uma certeza: ficamos a depender só de nós para a última jornada, e isso é uma vantagem. Agora, parece-me que, por aquilo que foram os 94 minutos, a haver um vencedor, seria o Vitória. Reconheço que não foi um jogo muito bem jogado, mas parece-me que o Vitória teve sempre mais bola, criou mais oportunidades. É um ponto e vamos para quarta-feira a depender só de nós e isso é o mais importante.»

[Sensação de comandar a equipa]



«Foi muito boa, mas tenho a noção da minha realidade, e essa é a equipa B. A verdade é que apareceu um problema esta semana, foi resolvido, e a equipa A esteve bem organizada, comprometida, disciplinada, e a equipa B hoje teve um resultado fantástico na Póvoa do Lanhoso e as coisas acontecem. É com este pragmatismo que temos de estar. Os problemas aparecem, são resolvidos e a vida continua.»