O plantel provisório do Vitória de Guimarães para 2021/22 está cheio de juventude. Um dos nomes que mais curiosidade desperta é o de Guilherme Guedes, Gui, um médio de 19 anos. Gui tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, contrato até 2026 e tem sido dado nas vistas no estágio em Tróia.



Pepa já o colocou na equipa aparentemente titular em alguns treinos e no jogo de preparação contra o Feirense. Gui está encantado com a confiança do treinador.



«É um técnico com muita experiência na I Liga, que nos vai ajudar. Tem uma postura que me agrada, porque gosta de interagir com os jogadores. Acho que isso é importante para o nosso crescimento individual», disse o atleta, antes de mais um treino de pré-temporada.



Gui é um dos mais novos, mas o plantel continuará a contar com a maturidade de Ricardo Quaresma, André André e Sílvio, trintões que contam no currículo com passagens pelos grandes de Portugal e pela Seleção Nacional.



Quaresma merece um elogio particular. «Há um pormenor incrível no Quaresma. Depois da carreira que fez e de tudo o que ele conseguiu, é sempre o primeiro a chegar aos treinos. Acho que isso é fantástico. Quero aprender muito com ele, com o André André e o Sílvio. São jogadores que têm muita experiência e que de certeza nos vão ajudar ao máximo.»



Gui é natural de Santa Marta de Penaguião e está desde 2012 ligado ao Vitória. Na época anterior fez 21 jogos pelos sub23 e sete pela equipa B, com um total de quatro golos.