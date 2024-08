Tiago Silva, médio do V. Guimarães, confessou que o jogo com o Zurique vai ser «difícil», mas que a equipa vai jogar com «espírito positivo» na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, agendada para quinta-feira.

«Vai ser uma eliminatória difícil. É difícil dizer que somos favoritos na Liga Conferência. Acima de tudo, é importante sermos sérios, jogar à Vitória, com espírito positivo», disse à comunicação social, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No entanto, o médio português referiu ainda que «nada vai ficar resolvido» na primeira mão, mas que o principal objetivo é «alcançar um resultado positivo», frente a uma equipa «experiente e com bons jogadores». No entanto, os Vimarenses fizeram o «trabalho de casa» e estão com «uma mentalidade à Vitória».

Sobre a saída de Jota Silva para o Nottingham Forest, Tiago Silva destacou que é um jogador que faz «falta» à equipa, mas apontou que há outras alternativas válidas no plantel.

«O Jota é um jogador que nos faz muita falta, mas o Kaio César entrou bem (na segunda mão) e esteve em excelente plano. O Telmo Arcanjo também entrou e não se sentiu a ausência de qualquer jogador. Estamos a trabalhar para que não se sinta a ausência de qualquer jogador», concluiu.

De recordar que o V. Guimarães visita o terreno do Zurique esta quinta-feira, às 19h locais (18h de Lisboa), no Estádio Letzigrund.