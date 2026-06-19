A candidatura de Viriato Sampaio aceitou, esta quinta-feira, o desfecho da eleição do Vitória de Guimarães. No entanto, a segunda lista mais votada mantém as dúvidas sobre o processo eleitoral.

Após o conselho de jurisdição e o conselho do emblema minhoto validarem os resultados, em que a lista D, de Rui Rodrigues, venceu com 2.028 votos, mais dois do que Viriato Sampaio, a lista C salienta, através de um comunicado, que «subsistem questões relevantes por esclarecer». No entanto, rejeitam qualquer recurso para os tribunais, uma vez que pretendem fazer prevalecer «os superiores interesses» do clube.

«Não recorreremos aos tribunais judiciais. Não porque todas as nossas dúvidas tenham sido esclarecidas, nem por falta de matéria de prova, mas porque entendemos que o Vitória está acima de qualquer disputa eleitoral e porque não desejamos contribuir para um processo de desgaste institucional que em nada serviria os interesses do clube», pode ler-se em comunicado.

O candidato à presidência do V. Guimarães refere, ainda, que a lista C apurou casos de associados que manifestaram «atempadamente a intenção» de votar por correspondência, mas que não receberam os boletins ou que não viram os seus votos considerados, pelo facto de não terem sido enviados por correio registado.

A segunda candidatura mais votada realça que a participação de elementos do conselho de jurisdição em funções na candidatura de Rui Rodrigues levanta «uma questão objetiva de conflito de interesses» no que toca ao processo de averiguação de possíveis irregularidades.

Por fim, Viriato Sampaio sublinha que a diferença de dois votos merecia uma recontagem, uma vez que isso «reforçaria a confiança de todos os associados no resultado final».