Mais de 90 por cento dos jogadores da I e II Ligas estão vacinados contra a Covid-19, informou a Liga Portugal após reunião com os departamentos médicos dos clubes e com o consultor da DGS, Filipe Froes.



De acordo com o organismo, 96,4 por cento dos jogadores foram inoculados, números que vão em clara contradição com os jogadores (3,6 por cento) não vacinados. De resto, 98,7 por cento dos agentes desportivos estão vacinados.



Estes números refletem-se no número de contágios registados nos últimos meses. Apenas seis jogadores tiveram um teste positivo ou estiveram em isolamento profilático.



A Liga Portugal pretende iniciar uma campanha nas próximas jornadas da I e II ligas chamada «este jogo ainda não acabou» com o intuito de sensiblizar os adeptos e portugueses em geral para a necessidade de reforçar as regras de segurança e higiene o âmbito da covid-10.