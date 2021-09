As normas de isolamento contra a covid-19 vão mudar e a TVI24 conseguiu apurar que as pessoas vacinadas vão deixar de estar em isolamento se testarem negativo e as não vacinadas passam a estar isoladas 10 dias em vez de 14.

A ministra da Saúde admitiu, esta manhã numa entrevista à rádio Renascença, que os vacinados e não vacinados «não estão nas mesmas condições» e que a norma vai sofrer alterações que vão ser conhecidas até ao final da semana.

De acordo com Marta Temido, ainda estão a ser realizadas «análises técnicas que são complexas».

Leia tudo sobre este tema na TVI24.