Portugal vai avançar com a aplicação da vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, anunciou esta quarta-feira o presidente do Infarmed.



«Existem condições para a sua utilização», referiu Rui Santos Ivo.



O presidente do Infarmed acrescentou que «não há nenhum constrangimento na utilização das vacinas» nas faixas etárias que estão neste momento a ser vacinadas.



