O treinador do Valadares Gaia, António Oliveira, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Casa Pia (2-0), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Análise] «Dar os parabéns aos meus jogadores pelo jogo que fizeram, aos adeptos que estiveram aqui presentes. A primeira parte a responsabilidade é minha alteramos um pouco a nossa dinâmica de jogo, tentámos surpreender, mas não saiu como desejávamos. Na segunda parte voltámos à nossa dinâmica e a equipa esteve mais confortável. Conseguimos fazer mais o nosso jogo, num ou noutro lance conseguimos chegar com algum perigo. Acredito que se tivéssemos feito um golo podíamos ter mexido com o jogo, mas não conseguimos. Parabéns aos nossos jogadores e ao Casa Pia.

[Segundo golo vem de uma perda de bola defensiva, faltou pragmatismo?] Não, é isso que peço aos meus jogadores. Aconteceu com o Desp. Chaves, tentamos sair sempre a jogar, não alternamos em função do adversário. Na minha ideia não altero, corremos riscos, como aconteceu no primeiro golo, e o treinador está aqui para assumir esses erros. Os jogadores fazem o que o treinador pede. Não alteramos a nossa identidade.

[Segredo para esta campanha] Acima de tudo é os jogadores acreditarem na nossa ideia. Tentámos passar isso para os jogadores. No ano passado estiveram muito bem na fase final da manutenção, este ano, com algumas mudanças, não foi fácil no início, agora estamos bem no campeonato. Eles acreditam e isso é importante. Quando assim é, é muito mais fácil. E também ajuda ter jogadores de qualidade, e nós no nosso plantel, assim como no Campeonato de Portugal, temos vários com possibilidades de chegar a outro nível. A primeira parte é da responsabilidade do treinador, na segunda parabéns aos meus jogadores pela reação. Agora, cima de tudo pensamos no nosso campeonato.

[Queria deixar uma imagem de qualidade do Campeonato de Portugal?] Acima de tudo queríamos passar. E depois sim, queríamos mostrar que no Campeonato de Portugal há qualidade. Na construção do nosso plantel, consoante as limitações que temos financeiramente, tentámos encontrar jovens de qualidade que chegassem e acreditassem na nossa ideia de jogo. Hoje foi visível que houve dois ou três jovens que estiveram bem. Espero que as pessoas estejam atentas, acredito que alguns deles cheguem rapidamente a outros patamares.»