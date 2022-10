*por Gonçalo Ribeiro

O treinador do Valadares, António Oliveira, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Desp. Chaves (3-2, a.p.), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Este feito é fruto do nosso trabalho diário. Trabalhámos este jogo da mesma maneira que preparamos os jogos do campeonato, onde estamos a ter um bom desempenho. Temos uma equipa consistente, os jogadores acreditam na nossa ideia de jogo, mesmo sabendo da dimensão do nosso adversário de hoje. Transmiti à equipa que teríamos de mostrar que o Campeonato de Portugal tem bons jogadores, jogadores com capacidade de jogar numa divisão melhor.”

[Sobre o sentimento antes do penálti de Pio] Curioso, porque no último fim de semana falhámos um penálti. Fico contente pelo Pio ter marcado, logo no dia do seu aniversário, ele merece. Este ano não tem jogado tanto quanto desejava, mas sempre que precisamos dele é importante. É um jogador que trabalha muito e merece o golo.

[Sobre a gestão emocional do jogo] Não foi fácil. Marcamos um golo no fim do jogo e sofremos logo a seguir. Mas eu disse-lhes no fim dos 90 minutos que teriam sempre de acreditar, e foi isso que fizeram em campo. Mesmo depois de sofrermos um revés, eles acreditaram que era possível, porque trabalham para isso.»