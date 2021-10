Karim Benzema não compareceu na primeira sessão do julgamento em que é acusado de chantagear Mathieu Valbuena, à época colega na seleção de França, com a divulgação de um vídeo sexual privado.

O avançado francês jogou na terça-feira à noite pelo Real Madrid na Ucrânia, frente ao Shakhtar Donetsk.

O advogado de Valbuena lamentou a ausência de Benzema, sublinhando a presença do seu cliente em tribunal. «Nunca foi uma questão de dinheiro, mas sim uma ameaça, com pessoas a dizerem que tinham algo meu», disse o atual jogador do Olympiakos.

Mathieu Valbuena mencionou o nome de outro dos acusados, Younes Houass, que implicou Mustapha Zouaoui, considerado o cérebro por detrás da chantagem: «Em maio de 2015, Zouaoui ligou-me a dizer que tinha um vídeo de caráter sexual de um jogador da seleção francesa. Disse-me que era do Giroud. Um par de semanas mais parte, disse-me que afinal era do Valbuena.»

Os factos remontagem a 2015, quando Valbuena recorreu a serviços de recuperação de dados do seu telemóvel, durante um estágio da seleção francesa. Benzema, um dos cinco acusados, diz que tentou apenas ajudar o médio a resolver o problema.

Em caso de condenação, Karim Benzema arrisca uma pena prisão de até cinco anos e 75 mil euros de multa