O Tribunal recusou aceitar uma queixa criminal apresentada contra o empresário português Jorge Mendes, e contra o proprietário do clube Peter Lim, pelo antigo conselheiro do Valencia António Sesé. A notícia foi dada pelo próprio António Sesé através do twitter, anunciando desde logo que ia recorrer desta decisão para a Audiencia Provincial.

Refira-se que a queixa criminal apresentada pelo antigo conselheiro foi recusada pela juíza María Isabel Rodríguez, que considerou não haver indícios suficientes nos argumentos apresentados para sequer abrir uma investigação a Jorge Mendes, a Peter Lim e a toda a atual gestão do Valencia.